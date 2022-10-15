В ноябре состоится премьера документального сериала о Серхио Пересе

Стриминговый сервис Star+ выпустит четырёхсерийный документальный фильм, посвящённый пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу, сообщает ESPN. Сериал под названием «Чеко. Да здравствует Мексика» выйдет в свет 4 ноября и будет посвящён четырём этапам чемпионата мира 2022 года — в Сингапуре, Японии, США и Мексике.
Каждая серия будет посвящена отдельной гонке, а постпродакшен документальной ленты будет проходить в сжатые сроки, поскольку её премьера должна состояться всего через пять дней после завершения съёмок.
За четыре этапа до конца сезона-2022 Серхио Перес занимает вторую строчку в личном зачёте чемпионата мира, на одно очко опережая пилота «Феррари» Шарля Леклера. Напарник Переса, Макс Ферстаппен, на прошлом этапе досрочно оформил чемпионский титул.
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