В ноябре состоится премьера документального сериала о Серхио Пересе

Стриминговый сервис Star+ выпустит четырёхсерийный документальный фильм, посвящённый пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу, сообщает ESPN. Сериал под названием «Чеко. Да здравствует Мексика» выйдет в свет 4 ноября и будет посвящён четырём этапам чемпионата мира 2022 года — в Сингапуре, Японии, США и Мексике.



Каждая серия будет посвящена отдельной гонке, а постпродакшен документальной ленты будет проходить в сжатые сроки, поскольку её премьера должна состояться всего через пять дней после завершения съёмок.



За четыре этапа до конца сезона-2022 Серхио Перес занимает вторую строчку в личном зачёте чемпионата мира, на одно очко опережая пилота «Феррари» Шарля Леклера. Напарник Переса, Макс Ферстаппен, на прошлом этапе досрочно оформил чемпионский титул.