«Как, чёрт возьми, ФИА пишет правила?!» Туррини — о превышении «Ред Булл» лимита бюджета

Итальянский журналист Лео Туррини высказался о нарушении финансового регламента командой «Ред Булл».
«Методы ФИА никогда не были прозрачными. С 2021 года команды обязаны соблюдать ограничения на расходы. И сейчас, почти через год, федерация удосужилась предоставить данные по финансовому аудиту. Это абсурд. Итальянская налоговая полиция работает быстрее! Маттиа Бинотто и «Феррари» били тревогу ещё в марте. Я промолчу про реакцию Тото Вольфа и «Мерседеса». Учитывая количество подарков им со стороны ФИА в последние годы, им лучше молчать.
Могут ли отобрать титул у Ферстаппена? Пока мы не знаем точных цифр. И если «Ред Булл» – умная команда, то это нарушение не приведёт к серьёзным последствиям. Но больше меня волнует вопрос — как, чёрт побери, были написаны эти финансовые правила? Аудит действительно может занять десять месяцев? Популярность Формулы-1 в последние годы оставляет желать лучшего. И если ещё выяснится, что подорвано доверие ко всей системе, то всё, ciao, я ухожу!» — приводит слова Туррини Gazzetta dello Sport.
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