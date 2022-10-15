Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаккинен выразил надежду, что финны ещё появятся в Формуле-1

Хаккинен выразил надежду, что финны ещё появятся в Формуле-1
Комментарии

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о будущем финских пилотов в Формуле-1.

«У финских пилотов и сейчас есть возможность пробиться в Формулу-1. Такая возможность останется и в будущем. Это не проблема, финны обладают хорошей репутацией и отличаются не только скоростью. Мы немногословны, но зато предоставляем всю информацию по делу. Вот почему мы добиавемся успехов и нас любят. Я надеюсь, что у нас ещё будут пилоты Формулы-1. Для этого есть неплохая основа.

Быстрых гонщиков очень много, причём многие – из тех стран, где больше возможностей получить финансовую поддержку на продолжение карьеры. В Финляндии тоже есть перспективные пилоты, так что речь не о таланте. Бывает, что ко мне обращаются с просьбой о помощи, у меня есть кое-какие контакты с молодёжью, но у меня и без этого много дел», — приводит слова Хаккинена Ilta-Sanomat.

Новость по теме
Хаккинен: Ньюи — самый успешный конструктор в истории Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022