Хаккинен выразил надежду, что финны ещё появятся в Формуле-1

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о будущем финских пилотов в Формуле-1.
«У финских пилотов и сейчас есть возможность пробиться в Формулу-1. Такая возможность останется и в будущем. Это не проблема, финны обладают хорошей репутацией и отличаются не только скоростью. Мы немногословны, но зато предоставляем всю информацию по делу. Вот почему мы добиавемся успехов и нас любят. Я надеюсь, что у нас ещё будут пилоты Формулы-1. Для этого есть неплохая основа.
Быстрых гонщиков очень много, причём многие – из тех стран, где больше возможностей получить финансовую поддержку на продолжение карьеры. В Финляндии тоже есть перспективные пилоты, так что речь не о таланте. Бывает, что ко мне обращаются с просьбой о помощи, у меня есть кое-какие контакты с молодёжью, но у меня и без этого много дел», — приводит слова Хаккинена Ilta-Sanomat.
- 15 октября 2022
-
18:48
-
18:41
-
17:45
-
17:40
-
16:58
-
15:55
-
14:54
-
14:38
-
14:31
-
14:23
-
13:37
-
12:43
-
12:36
-
12:03
-
11:13
-
10:58
-
10:40
-
10:36
-
10:00
-
00:59
-
00:55
- 14 октября 2022
-
23:50
-
23:43
-
22:42
-
21:57
-
21:52
-
20:53
-
20:50
-
19:54
-
19:45
-
18:53
-
18:47
-
17:42
-
17:38
-
16:24