Хаккинен выразил надежду, что финны ещё появятся в Формуле-1

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о будущем финских пилотов в Формуле-1.



«У финских пилотов и сейчас есть возможность пробиться в Формулу-1. Такая возможность останется и в будущем. Это не проблема, финны обладают хорошей репутацией и отличаются не только скоростью. Мы немногословны, но зато предоставляем всю информацию по делу. Вот почему мы добиавемся успехов и нас любят. Я надеюсь, что у нас ещё будут пилоты Формулы-1. Для этого есть неплохая основа.



Быстрых гонщиков очень много, причём многие – из тех стран, где больше возможностей получить финансовую поддержку на продолжение карьеры. В Финляндии тоже есть перспективные пилоты, так что речь не о таланте. Бывает, что ко мне обращаются с просьбой о помощи, у меня есть кое-какие контакты с молодёжью, но у меня и без этого много дел», — приводит слова Хаккинена Ilta-Sanomat.