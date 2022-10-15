Хаккинен не верит, что Ферстаппен останется в «Ред Булл» до конца карьеры

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен не верит, что Макс Ферстаппен до конца карьеры останется в «Ред Булл».



«Классно, что Макс подписал контракт с «Ред Булл» до конца 2028 года. Раз команда может позволить себе такие долгосрочные соглашения, значит, она уверена в своих силах. У них отличный набор инженеров и конструкторов. Но календарь изнурителен, гонки отнимают силы. Многим сотрудникам хотелось бы чаще бывать с семьями, дома. Ключевые фигуры в команде могут однажды встать и уйти. Кто-то может уйти в силу возраста.



Гонщикам проще. Они катаются на этапы на частных самолётах, от гостиницы до аэропорта ездят на личных машинах, а не на автобусах. Если из «Ред Булл» уйдут ключевые сотрудники, то машина перестанет соответствовать желаниям Макса. Тогда он может подумать о смене команды.



Я не считаю, что Ферстаппен всю карьеру будет в «Ред Булл». Это только моё мнение, но в истории есть примеры пилотов, которые уходили из команд, выиграв там титулы. Кто-то менял команду по финансовым причинам, кому-то просто был нужен новый вызов», — приводит слова Хаккинена RacingNews365.