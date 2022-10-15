Марк Уэббер назвал фаворита на место в «Уильямсе»

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер считает, что американец Логан Сарджент должен стать пилотом «Уильямса» в следующем году.



«Думаю, место в «Уильямсе» займёт Логан Сарджент. В этом году он выступает в Формуле-2, так что, возможно, его нужно чуть лучше представить его домашним болельщикам. Вообще, он должен быть фаворитом на это место. Американцы из Liberty Media им очень увлечены. Но с ним есть некоторые проблемы с получением очков суперлицензии, так что многое будет зависеть от его положения в чемпионате после этапа Формулы-2 в Абу-Даби», — приводит слова Марка Уэббера PlanetF1.



Напомним, Николас Латифи покинет «Уильямс» по окончании сезона-2022.



В настоящий момент Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков. Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Королевских гонках», американцу необходимо завершить сезон не ниже пятого места. В случае, если Сарджент закончит сезон шестым, он сможет добиться получения заветного квитка, приняв участие в тренировке на одном из оставшихся в нынешнем сезоне Гран-при Формулы-1. Финальная гонка Формулы-2 пройдёт в ноябре этого года в Абу-Даби (ОАЭ).