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Тото Вольф вновь вспомнил о скандальном финише Гран-при Абу-Даби 2021 года

Тото Вольф вновь вспомнил о скандальном финише Гран-при Абу-Даби 2021 года
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вновь вспомнил скандальный финиш Гран-при Абу-Даби 2021 года.

«Я не хочу, чтобы это звучало так, будто я снова и снова повторяю одно и то же, но в Абу-Даби финиш должен был пройти так же, как в этом году в Италии. Возможно, что у нас был бы ещё один круг гонки, если бы все отстающие на круг вернулись в круг с лидером. Но в противном случае согласно регламенту гонка должна была завершиться за машиной безопасности. Майкл Маси сделал что-то совершенно другое. Такого никогда раньше не случалось.

То, что мы увидели в Монце, было хорошим знаком. правила были соблюдены. Нельзя пытаться изменить исход гонки, устроив импровизацию, причём только ради хорошего шоу», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

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