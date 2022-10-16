Хэмилтон: раньше в Формуле-1 не было такого гонщика, как я

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о том, что не одержал ещё ни одной победы в новом сезоне.
«Впереди у меня есть ещё несколько гонок. Я был близок в этом сезоне и к поулу, и к победе в гонке. Для этого мы много работаем и продолжаем верить в победу до тех пор, пока не потеряем все шансы. Никто не выигрывал Гран-при после того, как провёл 300 гонок? Раньше в Формуле-1 не было такого гонщика, как я», — заявил Хэмилтон в интервью изданию Blick.
В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон располагается на шестом месте в общем зачёте пилотов, набрав 180 очков. Лучшим результатом пилота «Мерседеса» было второе место.
Чемпионом мира в сезоне-2023 досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для него это второй титул подряд.
- 16 октября 2022
-
09:51
-
09:15
-
01:00
-
00:03
- 15 октября 2022
-
23:58
-
23:00
-
21:55
-
21:51
-
20:56
-
20:21
-
19:51
-
19:01
-
18:48
-
18:41
-
17:45
-
17:40
-
16:58
-
15:55
-
14:54
-
14:38
-
14:31
-
14:23
-
13:37
-
12:43
-
12:36
-
12:03
-
11:13
-
10:58
-
10:40
-
10:36
-
10:00
-
00:59
-
00:55
- 14 октября 2022
-
23:50
-
23:43