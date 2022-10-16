Хэмилтон: раньше в Формуле-1 не было такого гонщика, как я

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о том, что не одержал ещё ни одной победы в новом сезоне.



«Впереди у меня есть ещё несколько гонок. Я был близок в этом сезоне и к поулу, и к победе в гонке. Для этого мы много работаем и продолжаем верить в победу до тех пор, пока не потеряем все шансы. Никто не выигрывал Гран-при после того, как провёл 300 гонок? Раньше в Формуле-1 не было такого гонщика, как я», — заявил Хэмилтон в интервью изданию Blick.



В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон располагается на шестом месте в общем зачёте пилотов, набрав 180 очков. Лучшим результатом пилота «Мерседеса» было второе место.



Чемпионом мира в сезоне-2023 досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для него это второй титул подряд.