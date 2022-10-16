Чемпион мира — 1978 Марио Андретти сел за руль болида «Макларена» образца 2013 года

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти сел за руль «Макларена» MP4/28a образца 2013 года на калифорнийской трассе в Лагуна-Сека.



«Могу сказать, что машина просто замечательная. Я, конечно, не пытался выжимать из неё максимум. Требуется время, чтобы освоиться. Здесь очень сложно выбирать передачи. Мой шлем был на уровне рулевого колеса и я не видел, какую передачу выбирал, переключаясь вниз. В целом всё было здорово. Впечатления примерно такие, как я и ожидал.



Зато я точно знаю, что это за техника. Гонщик в ней испытывает великолепные ощущения. Болид вёл себя так, как надо. Им приятнее управлять, чем теми машинами, на которых я ездил, будучи гонщиком. Я очень благодарен Заку Брауну и «Макларену» за такую возможность», — приводит слова Андретти Racer.

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