Карлос Сайнс поздравил Марка Маркеса с 100-м подиумом в MotoGP
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Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс поздравил своего соотечественника, испанского мотогонщика Марка Маркеса с достижением знаменательной отметки в 100 подиумов на MotoGP.
«100 подиумов, вот это да! Поздравляю тебя, Марк!» — написал Сайнс в своих социальных сетях.
Сегодня, 16 октября, Маркес финишировал вторым на Гран-при Австралии. Таким образом, испанец в сотый раз занял призовое место по итогам гонок MotoGP. На его счету 59 побед, 31 второе место и 10 третьих. Маркес дебютировал в серии в 2013 году, с тех пор шесть раз становился победителем чемпионата.
Победу на Гран-при Австралии одержал соотечественник Маркеса Алекс Ринс, третьим финишировал итальянец Франческо Баньяя.
Мотогонщик слишком рано начал праздновать победу.
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