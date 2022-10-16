Менеджер Ферстаппена считает, что Леклер в будущем станет чемпионом мира

Менеджер двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен считает, что у гонщика «Феррари» Шарля Леклера есть все шансы на чемпионский титул.
«Много ошибок «Феррари» в нынешнем сезоне были связаны с тем, что задняя часть их машины непредсказуема. Когда вы близки к пределу, то шанс совершить ошибку очень велик.
Я уверен, что Шарль Леклер станет чемпионом мира, если будет достойная машина. Шарль не менее талантлив, чем Ферстаппен. Некоторые его победы в квалификации были невероятными. У него есть гоночное мастерство, но если сильно изнашиваются шины, то гонщик ничего не сделает с этим. Можно быть как Перес, который один из лучших по работе с задними шинами, но всё равно нужна машина, которая будет работать хорошо больше полутора часов. У Шарля не было такой машины в большинстве гонок», — сказал Вермюлен в подкасте F1 Nation.
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