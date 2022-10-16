Норрис: приход Пиастри в «Макларен» оживит нашу команду

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что переход в команду Оскара Пиастри в следующем сезоне оживит британский коллектив.

«Я рад этому подписанию, мне придётся работать в команде с другим пилотом, а это всегда интересно. Жду с нетерпением этого момента, так как думаю, что смогу научиться у Оскара чему-то новому. Он провёл достаточно времени на машине «Альпин». Здесь ситуация будет немного другой, но вряд ли она сильно изменится.

Нам придётся смотреть на некоторые вещи по-другому. У нас будет новый пилот, а это всегда немного оживляет и освежает всю команду. Думаю, для Оскара это будет вызов, с которым сталкивается каждый гонщик в первый год выступлений. У меня была такая ситуация в 2019 году в отношении с Карлосом Сайнсом, но Пиастри — хороший гонщик, он справится», — цитирует Норриса Motorsport Week.

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