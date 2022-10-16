Норрис: приход Пиастри в «Макларен» оживит нашу команду

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что переход в команду Оскара Пиастри в следующем сезоне оживит британский коллектив.
«Я рад этому подписанию, мне придётся работать в команде с другим пилотом, а это всегда интересно. Жду с нетерпением этого момента, так как думаю, что смогу научиться у Оскара чему-то новому. Он провёл достаточно времени на машине «Альпин». Здесь ситуация будет немного другой, но вряд ли она сильно изменится.
Нам придётся смотреть на некоторые вещи по-другому. У нас будет новый пилот, а это всегда немного оживляет и освежает всю команду. Думаю, для Оскара это будет вызов, с которым сталкивается каждый гонщик в первый год выступлений. У меня была такая ситуация в 2019 году в отношении с Карлосом Сайнсом, но Пиастри — хороший гонщик, он справится», — цитирует Норриса Motorsport Week.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
- 16 октября 2022
-
14:37
-
14:36
-
14:15
-
13:41
-
13:39
-
13:26
-
12:47
-
11:57
-
11:54
-
11:06
-
10:58
-
09:51
-
09:15
-
01:00
-
00:03
- 15 октября 2022
-
23:58
-
23:00
-
21:55
-
21:51
-
20:56
-
20:21
-
19:51
-
19:01
-
18:48
-
18:41
-
17:45
-
17:40
-
16:58
-
15:55
-
14:54
-
14:38
-
14:31
-
14:23
-
13:37
-
12:43