Хорнер: в успех «Ред Булл» вложено много крови, пота и слёз

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул сложности, с которыми столкнулась команда в этом сезоне Формулы-1. По словам Хорнера, было непросто создать конкурентоспособный болид и уложиться в лимит расходов.

«Думаю, нашей команде удалось добиться того, чего и в прошлом году. Мы создали конкурентоспособную машину, будучи последней командой, которая пришла к этому, находясь под огромным давлением из-за лимита расходов и многих других факторов. В наш успех было вложено много крови, пота и слёз», — приводит слова Хорнера Autosport.

В настоящий момент «Ред Булл» с 619 очками возглавляет Кубок конструкторов. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Феррари» составляет 165 очков. При этом пилот австрийской команды Макс Ферстаппен досрочно оформил чемпионство.

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