Экклстоун: наказание «Ред Булл» будет гораздо серьёзнее, чем просто снятие очков
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун уверен, что Международная автомобильная федерация (ФИА) серьёзно накажет «Ред Булл» за превышение лимита бюджета по ходу сезона-2021.
10 октября ФИА официально подтвердила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» превысили лимит, но было отмечено, что превышение было незначительным. О том, какое наказание будет применено к командам, пока не сообщалось.
«Наказание «Ред Булл» будет гораздо серьёзнее, чем лишение очков», — приводит слова Экклстоуна Blick.
Согласно финансовому регламенту ФИА за незначительное превышение лимита бюджета команды могут быть наказаны вплоть до лишения очков в общем зачёте или Кубке конструкторов. В то же время ФИА может ограничиться денежным штрафом или предупреждением.
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