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В «КАМАЗ-мастер» объяснили проблемы с новым капотным грузовиком

В «КАМАЗ-мастер» объяснили проблемы с новым капотным грузовиком
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Российский автогонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев объяснил проблемы, связанные с новым капотным грузовиком, перед стартом финального этапа чемпионата России по ралли-рейдам.

«В ходе Бахи «Холмы России» в Ульяновске мы выявили слабые места. Но это скорее связано не с конструкторскими решениями, а с надёжностью отдельных узлов и агрегатов, которые были использованы в сборке. Ведь некоторые из них в целях экономии были сняты с других машин, и ресурс их, как показала гонка, уже был выработан.

Болельщики помнят, что в Ульяновске из строя вышли «бэушные» рулевой демпфер и генератор. В Ростове постараемся показать максимум, на что способна новая машина», — приводит слова Мардеева пресс-служба команды.

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