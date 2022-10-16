После аварии с Вязовичем «КАМАЗ-мастер» две недели восстанавливал грузовик

Российский автогонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, сколько времени ушло на восстановление грузовика после столкновения с машиной под управлением Сергея Вязовича в Ульяновске во время Бахи «Холмы России».
Грузовик был частично восстановлен после финиша, но окончательное устранение последствий инцидента заняло около двух недель после возвращения со сборов — в производственном цехе команды.
«Нам было важно участие нашего грузовика семейства К5 в тестах в Астрахани. Это позволило завершить запланированную программу испытаний и настроек. Вообще, в Астрахани перед командой стояли две задачи: во-первых, доработка машин, во-вторых, тренировка экипажей, в том числе путём перемешивания составов. Это позволяет молодым экипажникам получать новые знания от более опытных наставников.
Когда мы меняем штурманов, это учит пилотов слушать разную диктовку и помогает рабочему слаживанию внутри экипажа. О том, насколько успешно это было отработано в Астрахани, будем судить уже по результатам ростовской гонки», — приводит слова Каргинова пресс-служба команды.
Мазепин попробовал себя за рулём дакаровского «КАМАЗа».
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