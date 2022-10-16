Экс-пилот Ф-1 — о переходе Гасли в «Альпин»: это может спасти ему карьеру

Бывший пилот Формулы-1 австриец Кристиан Клин высказался о переходе француза Пьера Гасли в «Альпин», а также о возможных проблемах с новым напарником и соотечественником Эстебаном Оконом.

«Я считаю, что это может спасти Гасли карьеру. Мне кажется, он был разочарован ситуацией в «Альфа Таури». Было понятно, что он не перейдёт в команду номер один – «Ред Булл». Настал самый подходящий момент для того, чтобы снова обрести мотивацию и приступить к работе с «Альпин».

Вполне возможно, что он и Окон будут подталкивать друг друга. Хотя не стоит исключать и того, что здесь есть напряжение. В конечном итоге они стали уже достаточно взрослыми для того, чтобы справиться с их прошлыми проблемами», – сказал Клин в подкасте F1Nation.