Экс-пилот Ф-1 — о переходе Гасли в «Альпин»: это может спасти ему карьеру
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Бывший пилот Формулы-1 австриец Кристиан Клин высказался о переходе француза Пьера Гасли в «Альпин», а также о возможных проблемах с новым напарником и соотечественником Эстебаном Оконом.
«Я считаю, что это может спасти Гасли карьеру. Мне кажется, он был разочарован ситуацией в «Альфа Таури». Было понятно, что он не перейдёт в команду номер один – «Ред Булл». Настал самый подходящий момент для того, чтобы снова обрести мотивацию и приступить к работе с «Альпин».
Вполне возможно, что он и Окон будут подталкивать друг друга. Хотя не стоит исключать и того, что здесь есть напряжение. В конечном итоге они стали уже достаточно взрослыми для того, чтобы справиться с их прошлыми проблемами», – сказал Клин в подкасте F1Nation.
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