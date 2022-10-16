Бывший пилот «Ред Булл» рассказал, чего не хватило «Феррари» для победы в этом сезоне Ф-1

Бывший пилот «Ред Булл» Кристиан Клин высказался по поводу выступления «Феррари» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я думаю, лицо Леклера на подиуме в Японии сказало всё, он был действительно разочарован. Он просто понял, что проиграл чемпионат мира, и я думаю, что очень долгое время в этом сезоне в его голове всё ещё была мысль: «Может быть, мы сможем всё перевернуть».

Им просто нужно больше сплотиться как команде. Им нужно прекратить допускать стратегические ошибки, и мне кажется, что технические проблемы тоже немного подкосили его. Было несколько ошибок и со стороны гонщиков, и очевидно, что впервые за долгое время «Феррари» действительно боролась за чемпионат мира.



В этой области Макс был просто спокойнее, «Ред Булл» был более готов к борьбе за чемпионат мира.



Если вспомнить начало сезона, то казалось, что «Феррари уже готовятся выигрывать чемпионат, потому что их болид был на тот момент сильнее — но они недооценили, как быстро «Ред Булл» меняет ситуацию и насколько они совершенны как команда», — приводит слова Клина RacingNews365.