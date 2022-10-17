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Магнуссен высказался о Штайнере

Магнуссен высказался о Штайнере
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о руководителе команды Гюнтере Штайнере, отметив, что он всегда и несмотря ни на что ведёт себя честно.

«Гюнтер очень честен. Ему можно доверять как в хорошие, так и в непростые времена. Я никогда не забуду, когда он сказал мне, что у них нет места для меня после 2020 года. Он был чрезвычайно открыт и честен в этом отношении. Он не нёс всякую чушь. Он просто всё объяснял. [В другом месте] со мной так не общались, там картина была другой. Во времена выступления за «Рено» они говорили: «Никаких проблем нет» и всё такое», — приводит слова Магнуссена PlanetF1 со ссылкой на GP Racing magazine.

Кевин Магнуссен подружился с поросёнком:

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