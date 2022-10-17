Отец Ферстаппена: возможно, больше всего Макс научился у Даниэля Риккардо
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Йос Ферстаппен, отец голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что его сын многому научился у гонщика «Макларена» Даниэля Риккардо, когда тот выступал за «Ред Булл».
«Трудно судить. Но я действительно думаю, что, возможно, он больше всего научился у Даниэля Риккардо, с которым на самом деле очень хорошо ладил. Макс тогда был молодым парнем, а Риккардо действовал очень здорово, настоящий зверь в квалификациях», — приводит слова Ферстаппена-старшего PlanetF1 со ссылкой на Formula 1.
Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Риккардо покинет «Макларен», за который выступал с 2021 года. Ферстаппен выиграл чемпионский титул по итогам этого сезона.
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