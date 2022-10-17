Аркадий Цареградцев — новый чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии

Кубок ВТБ – 7 этап RDS GP на трассе «Сочи Автодром» определил нового чемпиона главного чемпионата страны по дрифту — Аркадий Цареградцев победил на домашнем для себя треке и завоевал первый в своей карьере титул в Гран При Российской Дрифт Серии.

Стадию топ-16 Аркадий прошёл через обязательный проезд bye run из-за технического схода Бориса Абрамова (STAR PЁR STARS AIMOL), а в топ-8 Цареградцеву предстояла дуэль с Сергеем Саком из BY Motorsport. Первый же заезд этой пары завершился в стене — Сак не смог удержать свой автомобиль на постановке и врезался в машину лидера. Cовершив зрелищный прыжок, Nissan FireLady Z Цареградцева улетел в стену. Для обоих пилотов на этом сражение закончилось — судьи сочли виновником пилота BY Motorsport, так что в полуфинал вышел Цареградцев.



На руку коллективу «FailCrew Дарксайд» сыграло и большое количество дополнительных OMT-заездов – почти в каждой паре соперников судьям не хватало одного «хита», чтобы определить обладателя путёвки в следующий раунд парных заездов. И эти ОМТ помогали механикам выиграть драгоценное время, чтобы починить автомобиль Цареградцева.

Фото: RDS GP

В полуфинале сетка заездов свела Аркадия с Евгением Лосевым из SINTEC FRESH AUTO DRIFT. В этой дуэли судьи отдали победу Царю, отправив того в финал, где его уже ждал старый знакомый Чарльз Нг из STAR PЁR STARS AIMOL. Оба пилота имеют уже давнюю историю дуэлей в RDS GP, и на сей раз, воспользовавшись колоссальным опытом совместных парных проездов, финалисты устроили невероятное зрелище. На «Сочи Автодроме», который уже окутали вечерние сумерки, Царь и Чарльз Нг только через OMT-заезд выявили сильнейшего. Победителем стал Аркадий Цареградцев. Эта победа принесла ему первый в его карьере чемпионский титул в Гран-при Российской Дрифт Серии. А для Чарльза Нга подиум в Сочи стал первым в сезоне-2022. Кроме того, пилот STAR PЁR STARS AIMOL принёс российскому гиперкару Сергея Кабаргина Flanker F первый подиум в RDS GP. Дополнил тройку призёров Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT).



RDS GP-2022. «Сочи Автодром». Личный зачёт. Топ-3:



Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд»);

Чарльз Нг (STAR PЁR STARS AIMOL);

Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT).



RDS GP-2022. «Сочи Автодром». Командный зачёт. Топ-3:



«FailCrew Дарксайд» — 345 баллов;

STAR PЁR STARS AIMOL — 286 баллов;

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 277 баллов.



С учётом того, что Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) выбыл из гонки за чемпионство еще в квалификации, Роман Тиводар потерпел поражение во внутрикомандной дуэли, а Георгий Чивчян прекратил выступления в парных заездах на стадии топ-8, Аркадий Цареградцев обеспечил себе титул уже после выхода в полуфинал. И затем, одержав уверенную победу на этапе, Царь нарастил свое преимущество над соперниками по итогам сезона до почти сотни баллов.



Зато «Форвард Авто» завоевала свой первый титул в командном зачёте. Коллектив, который в 2022 году собрал сильный и стабильный состав пилотов, уверенно обеспечил себе победу по итогам сезона, опередив действующих чемпионов из SINTEC FRESH AUTO DRIFT.

Фото: RDS GP

RDS GP-2022. Личный зачёт. Топ-3:



Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд») — 1251 балл;

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 1157 баллов;

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 1148 баллов.



RDS GP-2022. Командный зачёт. Топ-3:



«Форвард Авто» — 2389 баллов;

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 2166 баллов;

«FailCrew Дарксайд» — 1853 балла.