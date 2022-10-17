Отец Ферстаппена объяснил проблемы Риккардо в «Макларене»

Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона Формулы-1 гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказался о пилоте «Макларена» Даниэле Риккардо. По мнению Йоса, нынешний болид «Макларена» не очень подходит Даниэлю.
«Я думаю, что во времена выступления за «Ред Булл» та машина ему здорово подходила, а сейчас у него есть небольшие проблемы. Нынешняя машина ему не очень подходит. Есть вещи, которые у него не заладились, и именно поэтому получается не всё.
Когда ты молод, адаптироваться проще. Знаете, не нужно пересаживать старое дерево. У старшего поколения, включая и меня, есть определённый стиль. И его уже трудно изменить», — приводит слова Ферстаппена-старшего PlanetF1 со ссылкой на Formula 1.
Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Риккардо покинет «Макларен», за который выступал с 2021 года.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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