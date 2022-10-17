Льюис Хэмилтон показал новую причёску, распустив косички. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав новую причёску. Ранее Хэмилтон ходил с косичками. На снимке он их распустил.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Помимо семи чемпионских титулов в «Королевских гонках», Хэмилтон ещё дважды становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов. В настоящий момент британец занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 180 очков. Чемпионом по итогам этого сезона стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: