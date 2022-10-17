«Надо было защитить авторские права». Хэмилтон рассказал, что он переработал дизайн руля

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как он переработал дизайн руля для своего болида.

«Многие не знают, что я переработал дизайн руля, когда был в «Макларене». В «Мерседесе» я сделал то же самое, и другие команды скопировали руль. Все старые рули были круглыми. Теперь есть верхняя часть, и рукоятка не соединяется внизу с рулём. Надо было защитить авторские права. Я очень этим горжусь. Мне правда нравится работать над эргономикой болида», — приводит слова Хэмилтона CNA Luxury.

Помимо семи чемпионских титулов в «Королевских гонках», Хэмилтон ещё дважды становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов. В настоящий момент британец занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 180 очков. Чемпионом по итогам этого сезона стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: