Ферстаппен намекнул, что может уйти из Формулы-1 после окончания контракта с «Ред Булл»

Новоиспеченный двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намекнул, что он не будет стремиться выступать в Формуле-1 так долго, как некоторые его соперники.

«Я не вижу себя за рулем до 40 лет, потому что я хочу заниматься другими делами.

Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю сейчас, и я ещё точно несколько лет буду выступать в Формуле-1. Мой контракт рассчитан до 2028 года. После этого все будет зависеть от того, как пойдут дела, но я, вероятно, попытаюсь принять участие в нескольких разных видах гонок, потому что важно пробовать разные вещи. Мне очень нравится быть частью этой команды в течение долгого времени», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: