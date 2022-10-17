В «Мерседесе» не обеспокоены уходом де Вриса в систему «Ред Булл»

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот заявил, что не беспокоится по поводу перехода Ника де Вриса в систему «Ред Булл».
«Мы очень рады за то, что у Ника появилась возможность стать боевым пилотом. Думаю, жаль, что он уходит, но такова ситуация. Он заслужил этот шанс. Он хороший пилот. С ним было замечательно работать, он приятный парень и хорошо понимает работу машины. Мы можем посадить его в машину, провести тесты. Мы ему доверяем. Ник не будет изучать вещи, которые мы не хотели бы ему показывать. Думаю, он здорово себя проявит.
В Формуле-1 всё быстро меняется, так что опыт годичной давности не особо сильно ему поможет. Он может взять с собой знания о том, как мы работаем, как устроены процессы и системы. Мы желаем ему удачи. Он достойно работал с нами, так что мы совершенно не переживаем», — приводит слова Эллиотта Autosport.
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