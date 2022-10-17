На постере Sky Sports к Гран-при США на комбинезоне Магнуссена оказались логотипы МГУ

Телеканал Sky Sports допустил забавную оплошность при подготовке постера к этапу Формулы-1 в США, который состоится на этой неделе. На постер были вынесены три пилота — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший чемпионом мира в прошлой гонке, а также пилоты «Хааса» Кевин Магнуссен и Мик Шумахер — для американской команды предстоящий этап станет домашним.
Однако на постер были прифотошоплены прошлогодние фотографии гонщиков «Хааса», когда в команде выступали Никита Мазепин и Шумахер. По этой причине СММ-щики Sky Sports упустили тот момент, что на комбинезоне Никиты Мазепина в качестве спонсоров значился логотип Московского государственного университета. Кроме того, на комбинезоне Магнуссена-Мазепина были удалены логотипы «Уралкалия», однако на комбинезоне Шумахера эти логотипы остались.
Фото: twitter.com/SkySportsF1
Напомним, Гран-при США пройдёт на трассе в Остине в ближайшие выходные.
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