В «Ауди» высказали заинтересованность в приглашении Карлоса Сайнса

Руководитель проекта Ауди в Формуле-1 Адам Бейкер рассказал о том, готовы ли в команде пригласить к себе Карлоса Сайнса в 2026 году.



«Было бы здорово, если бы с нами сотрудничал Карлос Сайнс. Он очень хорош, но до 2026 года очень далеко. Мы понимаем, что всем интересны имена гонщиков, но пока сложно сказать, как будут развиваться события между сегодняшним днём и 2026 годом. Однако для такого проекта, как наш, очень важно сотрудничать с профессионалами своего дела», — приводит слова Адама Бейкера Marca.



Ранее в «Ауди» официально объявили, что придут в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей. Кроме того, сообщалось, что компания выкупит 75% акций «Заубера» примерно за $ 450 млн.



Сотрудничество «Заубера» с «Альфа Ромео» завершится по окончании сезона-2023.