Ziggo Sport: нарушение финансового регламента «Ред Булл» связано с контрактом Ньюи

Голландское издание Ziggo Sport подтвердило, что проблемы с превышением бюджетного лимита командой «Ред Булл» могут быть связаны с условиями контракта Эдриана Ньюи. По информации источника, Ньюи был выведен из бюджетного лимита как один из трёх самых высокооплачиваемых сотрудников команды, однако, контракт с Ньюи подписан через фирму конструктора, что не позволяет его включать в список из этих трёх работников.
«Вероятно, превышение бюджета связано с Эдрианом Ньюи. Ньюи — один из самых высокооплачиваемых сотрудников команды, и ведутся споры о том, является ли Ньюи сотрудником „Ред Булл“, или контракт подписан с компанией Эдриана. „Ред Булл“ утверждает, что он работает в команде, поэтому он по правилам не включён в лимит расходов. В ФИА с этим не согласны, поскольку Эдриан был нанят через его фирму, а, значит, он не попадает под вывод из бюджетного лимита», — гласит заявление Ziggo Sport.
Напомним, ФИА пока не определилась с наказанием для команды «Ред Булл».
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