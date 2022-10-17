Последний поворот трассы в Остине переименуют в честь Марио Андретти

На «Трассе Америк» в Остине (Техас, США) переименуют последний поворот, сообщает PlanetF1. С нынешнего сезона этот вираж получит название в честь чемпиона мира 1978 года Марио Андретти.



Официальная церемония переименования поворота произойдёт в четверг, 20 октября, в ней примет участие и сам Марио.



Накануне Андретти сел за руль «Макларена» MP4/28a образца 2013 года на калифорнийской трассе в Лагуна-Сека, проведя первые тесты за рулём современной машины Формулы-1 в возрасте 82 лет.



Примечательно, что именно Андретти в 2012 году стал первым гонщиком, проехавшим круг по только построенной в Техасе трассе. Гран-при США в Остине пройдёт уже в десятый раз.

Напомним, Гран-при США пройдёт с 21 по 23 октября.