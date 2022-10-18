«Ферма с овцами». Хорнер рассказал, чем займётся после ухода из Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о возможном уходе из Формулы-1.
«Во многом я очень рад тому, как сложилась моя карьеры, но я голоден до побед. Вопрос в том, когда я смогу насытиться? Сейчас я не думаю, что сделадл достаточно. Это помогает мне продолжать двигаться вперёд. Кому-то нравится путешествовать, кому-то нужно не сбавлять обороты. Мне кажется, что всё только начинается.
В нашей сфере время летит быстро. Нет свободных пяти минут, чтобы оглянуться назад, нужно всегда смотреть вперёд. Мы закончим этот сезон, отдохнём пару дней и сразу приступим к работе над новым сезоном. Нет времени поразмыслить.
Когда я закончу с Формулой-1, я займусь чем-то другим. Например, вести хозяйство на ферме с овцами. Но в данный момент я к этому не готов», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.
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