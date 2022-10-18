Вольф рассказал, в каких отношениях находятся Хэмилтон и Расселл

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу отношений между пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом.
«После Зандворта, где между ними произошла авария, всё могло пойти не так, но они — настоящие профессионалы. Видно, что они уважают друг друга. Уважение новичка, который знает, что его партнёр по команде — величайший гонщик всех времён — как в случае с Михаэлем, и уважение Льюиса, который видит себя в Джордже.
Как бы странно это ни звучало, но твой товарищ по команде — твой первый соперник. Тем не менее Льюис наставляет Джорджа, а Джордж принимает эту роль молодого льва. Оба они по-прежнему стремятся победить своего партнёра по команде, выиграть гонки и чемпионаты, и я думаю, что всё это положительно сказывается на обоих», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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