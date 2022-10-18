Марко раскрыл, когда решил пригласить Ферстаппена в «Ред Булл», упомянув роль «Мерседеса»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что принял решение пригласить голландца Макса Ферстаппена в команду после его впечатляющего выступления в Формуле-3 в 2014 году. По словам Марко, решающим при выборе стал уикенд на трассе «Норисринг».



«Тогда было то влажно, то сухо. Но он был на две секунды быстрее остальных. Там, где другие тормозили, он не сбавлял обороты. Мы поговорили с Ферстаппеном. Однако затем Герхард Бергер обратил на него внимание Андреаса Лауды из «Мерседеса». Ники тут же включился. Тогда мы сделали Максу предложения прямо во время гоночного уикенда в Спилберге, сказав, что он должен быстро принять решение», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: