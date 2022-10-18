Льюис Хэмилтон: хочу поблагодарить всех вас за то, что были со мной в этом путешествии

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к подписчикам.



«Пользуясь моментом, хочу поблагодарить всех вас за то, что были со мной в этом путешествии. За всю вашу любовь и поддержку. В этой жизни ничего не получишь просто так. Мы должны максимально использовать возможности, дорожить каждым моментом, быть добрыми к себе и другим. Не теряйте надежды, не сдавайтесь, преодолевайте сложности. Мы справимся. Шлю вам всем положительные эмоции», — написал Хэмилтон.



В настоящий момент британец занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 180 очков. Чемпионом по итогам этого сезона стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: