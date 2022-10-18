«Мы дали ему всё». В «Альпин» сильно разочарованы решением Пиастри уйти в «Макларен»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси высказался по поводу молодого пилота Оскара Пиастри, который недавно подписал контракт с «Маклареном».
«Мы допустили некоторые ошибки в том, как мы сформулировали контракт. Мы извлечём из этого уроки, будем гораздо строже подходить к составлению соглашений, но это печально, потому что он был членом семьи, проработав с нами почти четыре года. Мы дали ему всё, мы дали ему около 3500 кругов в этом году на машине Формулы-1. Он был гонщиком Формулы-1, который проехал больше всего километров за год, больше, чем обычные гонщики. У него был полный доступ ко всему, что касается команды. Он разрабатывал машину вместе с двумя гонщиками, так что ничего не было скрыто, намерение было очень ясным: сделать из него будущего гонщика, но он решил использовать это как возможность получить более выгодный контракт», — приводит слова Росси итальянская версия Motorsport.
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