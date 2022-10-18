Роберт Шварцман вылетел в США, где проведёт тренировку в составе «Феррари». Фото
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Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото, сделанное из самолёта. Роберт отправился в США, где проведёт тренировку в составе «Скудерии».
«Скоро», — написал Шварцман, добавив смайл в виде флага США.
Напомним, на Гран-при США нынешнего года «Феррари» прервёт более чем 46-летнюю традицию не выступать на этапе Формулы-1 с резервным гонщиком. В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».
Гран-при США состоится с 21 по 23 октября.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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