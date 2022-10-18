В «Альпин» сильно продвинулись в разработке болида Формулы-1 2023 года

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн заявил, что команда очень хорошо работает над разработкой болида на сезон-2023.

«Мы уже добились значительных результатов при разработке болида на следующий год. Всё идёт очень хорошо. Это очень интересно. У нас была пара проблем с надёжностью, но мы учли все недостатки. Произошли большие изменения в силовой установке и большие изменения в коробке передач. Мы знали, что будет несколько проблем, но я думаю, что мы все были готовы к этому.



Мы знали, что потенциально это может быть немного сложно, но это позволит добиться значительной производительности. И это именно так. Так что мы очень довольны тем, как идут дела», — приводит слова Пермейна Motorsport.

На протяжении большей части кампании 2022 года команда из Энстоуна имела четвёртый по скорости болид и является фаворитом на получение четвёртого места в чемпионате конструкторов. Одним из ключевых элементов сезона стала активная программа обновлений, которая помогла команде приблизиться к лидерам.