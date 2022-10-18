Сайнс: в этом году мне пришлось полностью изменить свой стиль вождения

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как он адаптировался к болиду на сезон-2022.
«Начало этого сезона получилось очень непростым, потому что мне пришлось полностью перестраиваться под болид нового типа. Это было разочаровывающе, потому что впервые у меня была конкурентоспособная машина, чтобы бороться за победу. Я держал причины своих проблем в тайне, думаю, люди, разбирающиеся в спорте, и те, кто занимается глубоким анализом, уже знают меня, и я понимал происхождение проблем, которые у меня были.
Мне пришлось полностью изменить свой стиль вождения, переключиться на манеру, которая была для меня очень неестественной, и… сделать её естественной — переход, который занимает много времени. Я также пробовал решения по настройке, которые поначалу казались неверными, но позже обнаружил, что они не были неверными, и всё это в выходные дни гонок, поскольку больше нет возможности тестировать. В некоторые выходные я сбивался с пути при настройке, всё это накапливало разочарование. Потом был Гран-при Канады, и с этого момента я нашёл свой путь», — приводит слова Сайнса Motorsport.
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