Хэмилтон — 3-й в рейтинге самых востребованных спортсменов у спонсоров. Ферстаппен — 33-й

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оказался на третьем месте в рейтинге самых востребованных спортсменов в мире среди спонсоров по версии SportsPro.



На втором месте среди всех гонщиков Формулы-1 по версии издания находится пилот «Феррари» Шарль Леклер (25-я позиция в топ-100). Двукратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» оказался на 33-й позиции. Далее идут Джордж Расселл («Мерседес», 35), Серхио Перес («Ред Булл», 36), Фернандо Алонсо («Альпин», 60), Карлос Сайнс («Феррари», 66), Даниэль Риккардо («Макларен», 82). Другие пилоты Формулы-1 в топ-100 не попали.



Первое место среди всех спортсменов занимает португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: