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Сайнс: все, кто работал со мной, оценивают меня как большого таланта

Сайнс: все, кто работал со мной, оценивают меня как большого таланта
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу своего таланта.

«Есть одна вещь, в которой я абсолютно уверен, это то, что каждый член команды, который работал со мной, каждый директор команды, каждый инженер, который смотрел мои данные, оценил меня как большой талант, и если они так говорят, то, вероятно, потому, что они видели, на что я способен.

Они знают, что я очень быстр на мокрой трассе, а это, как правило, то, что подходит талантливому гонщику. Может быть, есть те, кто хотел бы, чтобы я был более эффектным, я не знаю, честно говоря, мне нужно только мнение людей, которые работают со мной.

Команда три года не боролась за чемпионство, теперь мы снова на первых позициях и имеем дело с двумя самыми совершенными командами в истории Формулы-1. Это сравнение с сильнейшими выявило некоторые слабые стороны, но мы постараемся улучшить их в следующем году», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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