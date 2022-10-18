Сайнс объяснил, почему Риккардо сейчас находится в тяжёлой ситуации

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу пилота «Макларена» Даниэля Риккардо, который в следующем году, вероятнее всего, не будет выступать в Формуле-1.
«Каждый гонщик, я думаю, знает, что нас оценивают по тому, что мы сделали и чего достигли в последней гонке. В основном нас судят по последнему сезону, поэтому Даниэль сегодня находится в такой сложной ситуации. Ни в одном виде спорта нет долгой памяти, и я не думаю, что вы сможете изменить этот подход.
Так нас оценивает спорт: если ты побеждаешь, ты герой, у тебя отличный уик-энд, и ты становишься лучшим гонщиком в мире, лучше тебя никого нет. Но если вы переживаете сложный период, происходит обратное, это нужно учитывать. Я знаю, насколько хорош Дэниел, он оказался в команде, в которой не чувствовал себя комфортно, и этого оказалось достаточно, чтобы его карьера пошла по другому пути. В прошлом году он выиграл гонку, но сейчас об этом никто не помнит. Вот почему я считаю, что мы всегда должны быть сосредоточены на следующей гонке, потому что каждый раз, когда мы выходим на трассу, мы делаем ставку не только на результат, но и на нашу репутацию», — приводит слова Сайнса Motorsport.
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