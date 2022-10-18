Риккардо высказался о шансах Ферстаппена завоевать новые чемпионские титулы в Формуле-1

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, признавшись, что давно распознал в нём задатки, которые позволяют ему бороться за чемпионские титулы.



«Думаю, он определённо сделал шаг вперёд. Последний год, когда я с ним выступал, был, кажется, 2018-й. На протяжении первых пяти или шести гонок он часто совершал ошибку или попадал в какие-то инциденты, в основном по своей вине. Но уже в середине сезона он стал более совершенным гонщиком.



Всегда сложно предсказать, кто станет чемпионом мира. Но думаю, в гонщиках можно разглядеть талант, который позволит им этого добиться. Я понял, что на правильной машине у него определённо будет шанс стать чемпионом мира. Конечно, нет никакой гарантии, но я точно видел в нём такие задатки. Не удивлён, что он сумел всего этого добиться. Но даже сейчас непросто предсказать, будет ли этот его титул вторым из пяти или только вторым из трёх… Трудно понять, нужно смотреть на команду и машину», — приводит слова Риккардо Speedcafe.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: