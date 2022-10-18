Ферстаппен: теперь победа в квалификации не означает, что ты выиграешь и гонку

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил прошлый и нынешний сезоны и отметил, что не лучшие результаты в квалификациях в этом году не помешали ему в гонках.
«На протяжении большей части сезона наша машина не была быстрейшей в квалификациях, скажем так. Судя по всему, режим с хорошей скоростью на одном круге просто не подходит нашей машине. В начале сезона на этом сказывалась и проблема с лишним весом болида.
Раньше приходилось уделять много внимания квалификации, так как обгонять соперников в гонке было трудно. Теперь всё иначе, ты можешь бороться и обгонять. Это хорошая сторона новых болидов. Если бы проблема с квалификациями была у нас и в прошлом сезоне, то мы бы не выиграли столько гонок. Поул — это, конечно, приятно, но теперь он совсем не означает, что ты выиграешь гонку», — приводит слова Ферстаппена GP Fans.
- 18 октября 2022
-
18:17
-
18:09
-
16:40
-
15:32
-
15:17
-
14:47
-
14:35
-
14:34
-
13:40
-
13:17
-
12:50
-
12:26
-
11:46
-
11:19
-
09:55
-
09:49
-
00:56
-
00:52
- 17 октября 2022
-
23:53
-
23:48
-
22:55
-
21:44
-
21:03
-
20:59
-
19:56
-
19:54
-
18:48
-
18:45
-
17:41
-
17:35
-
16:54
-
16:02
-
15:52
-
15:04
-
14:25