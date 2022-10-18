Ферстаппен: теперь победа в квалификации не означает, что ты выиграешь и гонку

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил прошлый и нынешний сезоны и отметил, что не лучшие результаты в квалификациях в этом году не помешали ему в гонках.



«На протяжении большей части сезона наша машина не была быстрейшей в квалификациях, скажем так. Судя по всему, режим с хорошей скоростью на одном круге просто не подходит нашей машине. В начале сезона на этом сказывалась и проблема с лишним весом болида.



Раньше приходилось уделять много внимания квалификации, так как обгонять соперников в гонке было трудно. Теперь всё иначе, ты можешь бороться и обгонять. Это хорошая сторона новых болидов. Если бы проблема с квалификациями была у нас и в прошлом сезоне, то мы бы не выиграли столько гонок. Поул — это, конечно, приятно, но теперь он совсем не означает, что ты выиграешь гонку», — приводит слова Ферстаппена GP Fans.

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