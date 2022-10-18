Вольф высказался об обновлении болида «Мерседеса» на Гран-при США

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что к гонке в Остине немецкая команда подготовила заключительный пакет обновлений в сезоне-2022.
«Гонки в Сингапуре и Японии разочаровали команду. В них мы так и не вышли на чистый воздух, который необходим, чтобы максимизировать гоночный темп машины. Мы надеемся уверенно завершить сезон, и результаты последних этапов лишь укрепили нашу решимость сделать это.
Будем использовать ограниченное время на трассе, чтобы продвинуться вперёд в этом сезоне и получить максимум информации для развития болида на 2023 год. Наш последний пакет обновлений будет представлен в Остине. Это не приведёт к кардинальным изменениям, но мы надеемся на то, что сделаем шаг вперёд и приблизимся к лидерам.
Остин — прекрасный город, мы все любим его посещать. Здесь сложная трасса, на которой часто видели отличные гонки, так что мы рады вернуться и планируем устроить отличное шоу для болельщиков», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
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