Вольф высказался об обновлении болида «Мерседеса» на Гран-при США

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что к гонке в Остине немецкая команда подготовила заключительный пакет обновлений в сезоне-2022.



«Гонки в Сингапуре и Японии разочаровали команду. В них мы так и не вышли на чистый воздух, который необходим, чтобы максимизировать гоночный темп машины. Мы надеемся уверенно завершить сезон, и результаты последних этапов лишь укрепили нашу решимость сделать это.



Будем использовать ограниченное время на трассе, чтобы продвинуться вперёд в этом сезоне и получить максимум информации для развития болида на 2023 год. Наш последний пакет обновлений будет представлен в Остине. Это не приведёт к кардинальным изменениям, но мы надеемся на то, что сделаем шаг вперёд и приблизимся к лидерам.



Остин — прекрасный город, мы все любим его посещать. Здесь сложная трасса, на которой часто видели отличные гонки, так что мы рады вернуться и планируем устроить отличное шоу для болельщиков», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Новость по теме Вольф рассказал, в каких отношениях находятся Хэмилтон и Расселл