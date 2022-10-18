Хэмилтон: не сомневаюсь, что в 2023 году наш болид станет лучше

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил мнение, что команда достаточно хорошо решает текущие проблемы с машиной, и не сомневается, что в следующем сезоне его болид станет лучше.

«Мы знаем о текущих проблемах нашей машины. «Мерседес» прошёл путь от чемпионов мира до того состояния, когда не способен построить хороший болид. Не сомневаюсь, что в следующем году наша машина станет лучше. Исправим ли мы все проблемы, которые были в этом сезоне, узнаем уже в 2023 году», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 180 очков. Чемпионом по итогам этого сезона стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.

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