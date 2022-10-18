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Источник: в «Мерседесе» не рассчитывают на то, что Ферстаппена лишат чемпионства

Источник: в «Мерседесе» не рассчитывают на то, что Ферстаппена лишат чемпионства
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Итальянский журналист Formu1a.uno Джулиано Дучесса сообщает, что несколько команд Формулы-1 призывают ФИА к жёстким санкциям в отношении «Ред Булл» за нарушение лимита бюджета.

В частности, называются «Мерседес», «Феррари» и «Макларен». При этом, по информации источника, в «Мерседесе» всерьёз не рассчитывают на то, что Макс Ферстаппен будет лишён чемпионского титула. Немецкая команда будет настаивать на том, чтобы по отношению к «Ред Булл» был ужесточен лимит бюджета в 2023 году и сокращено количество часов работы в аэротрубе в новом сезоне.

Стоит отметить, что ФИА по-прежнему не сообщает о том, какое именно наказание будет применено в отношении «Ред Булл». Ожидается, что решение будет принято после того, как ФИА предоставит точные данные. Однако данные могут быть закрыты от публики.

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