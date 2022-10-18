Болид «Мерседеса» станет легче почти на 5 кг благодаря обновлениям
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Обновления «Мерседеса» на Гран-при США позволят немецкой команде снизить вес болида почти на пять килограммов, что приблизит его к минимальному весу машины, сообщает Formu1a.uno.
Ожидается, что изменения позволят «Мерседесу» отыграть одну десятую секунды на круге.
По информации источника, в команде работали над изменениями носовой части, а также переднего антикрыла и днища машины. Сообщается, что «Мерседес» в Остине фактически начнёт готовить машину сезона-2023.
Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что пакет обновлений на Гран-при США станет последним для немецкой команды в нынешнем сезоне.
В Кубке конструкторов «Мерседес» располагается на третьем месте с 387 очками. Команда отстаёт от «Феррари» на 67 очков.
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