Кевин Магнуссен вместе с отцом примет участие в гонке на выносливость

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен примет участие в гонке на выносливость «12 часов Залива», которая пройдёт с 9 по 11 декабря. В одном экипаже с датчанином будет также его отец Ян, который в своё время становился победителем Ле-Мана, и Марк Квамме, являющийся владельцем команды MDK Motorsports.
Трио будет участвовать в гонках на спорткаре «Феррари» от MDK Motorsports. Стоит отметить, что Магнуссен знаком с предстоящей трассой, так как «12 часов Залива» в этом году пройдут в Абу-Даби на автодроме «Яс-Марина».
«Мы с Марком встретились на выходных Гран-при Майами, и каким-то образом возникла идея вместе участвовать в гонках в Абу-Даби. Мы позвонили отцу — команда была в сборе и настроена на борьбу. MDK Motorsports управляется страстными и профессиональными гонщиками, и мне нравится работать с этими парнями.
Я с нетерпением жду возможности увидеть, чего мы сможем достичь. Конечно, я также очень благодарен за то, что мне дали ещё один шанс поехать вместе с отцом. Надеюсь, мы сможем выиграть гонку», — приводит слова Кевина Магнуссена официальный сайт гонки.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
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