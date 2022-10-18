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Леклер подвёл итоги прошедшей части сезона

Леклер подвёл итоги прошедшей части сезона
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги прошедшей части сезона после 18 из 22 этапов Гран-при Формулы-1. В настоящий момент гонщик занимает третье место в личном зачёте, на его счету 252 очка.

«Честно говоря, я очень доволен этим сезоном. Конечно, многие будут вспоминать о моих ошибках в Имоле и во Франции, но у нас в сезоне очень много гонок, поэтому очень высока вероятность ошибки в тот или иной момент, особенно когда ты стремишься к максимуму и работаешь на пределе.

Возможно, я был слишком жадным во Франции и мне нужно было сделать пит-стоп, когда я опережал Ферстаппена на 20 секунд. Но мне казалось, что я мог сделать лучше. С точки зрения пилота это дало мне гораздо больше возможностей для обучения и работы над ошибками, которые не всегда видны со стороны.

Как гонщик ты всегда должен стараться работать над мелкими деталями и в каждой гонке извлекать какой-то урок. Необходимо переносить это на будущее и становиться лучше. Но лично я мало что изменил бы в начале сезона», — приводит слова Леклера Racingnews365.

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