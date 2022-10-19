Вольф: «Ред Булл» будет фаворитом и в следующем сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что «Ред Булл» вновь будет фаворитом в новом сезоне Формулы-1.
«В этом сезоне мы потеряли много времени, чтобы справиться с эффектом дельфинирования. «Ред Булл» будет находиться в более выгодном положении и в начале нового сезона, но если мы будем совершенствовать машину, то быстро наверстаем.
Важно отметить, что это не только мы поработали недостаточно хорошо, но и ребята из «Ред Булл» и «Феррари» постарались на славу. На мой взгляд, самая быстрая машина до перерыва была у «Феррари», но они не трансформировали это преимущество в очки. Мы третьи, но это ничего, потому что мы могли откатиться ещё дальше. Сейчас «Мерседес» хочет вернуться на передовую и снова бороться за победы. Мы не могли выигрывать все чемпионаты подряд», — сказал Вольф в интервью Channel 4.
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