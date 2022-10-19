Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму, представ с голым торсом. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На ней Льюис предстал с голым торсом.



«Прогресс небольшой, но он есть», — подписал фото Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

По окончании минувшего сезона Формулы-1 сообщалось, что Льюис всерьёз задумывался об уходе из «Королевских гонок», а его будущее во многом зависело от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби. Маси в итоге покинул свой пост. В настоящий момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 180 очков.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: